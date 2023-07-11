За неделю в Белгородской области утонули четыре человека

В Белгородской области за неделю с 3 по 9 июля утонули четыре мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Удалось спасти двоих детей.

Первый инцидент произошел 4 июля в райцентре Чернянка. По данным спасателей, мужчина 1949 года рождения собирал ряску в реке Оскол. Ему внезапно стало плохо, «он погрузился в воду и не вернулся на берег». 7 июля в Андреевке Прохоровского района мужчина из компании отдыхающих утонул в состоянии алкогольного опьянения. 8 июля в Губкине отдыхающие несвоевременно заметили исчезновение одного мужчины из компании, чьи вещи остались на берегу; его тело достали водолазы. В тот же день в райцентре Вейделевка мужчина ловил рыбу с самодельного плота на пруду Лебяжий: спустя некоторое время очевидцы заметили на берегу снасти, но рыбака не обнаружили. Его тело также достали спасатели.

Кроме того, на прошедшей неделе на городском пляже в Белгороде были спасены двое детей. 7 июля на берег вытащили тонувшую девочку 2008 года рождения, 8 июля — мальчика 2012 года, который поплыл за мячом, но не рассчитал силы и начал тонуть.

Алина Морозова

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