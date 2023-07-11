Жителя Тихорецка будут судить за убийство знакомого супруги после ее измены

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жителя Тихорецка, убившего знакомого, направлено в суд. Он совершил преступление из-за измены жены, а после связал и ее, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По версии следствия, в январе 2023 года 34-летний мужчина заподозрил супругу в измене. Он взял из гаража охотничье гладкоствольное ружье и поехал к их общему 29-летнему знакомому, в доме которого неоднократно замечал жену. Там он обнаружил автомобиль супруги, проник в дом и, когда убедился, что со знакомым находится его жена, дважды выстрелил в поверхность левой голени и в грудную клетку мужчины, от чего тот скончался.

Как отмечают в прокуратуре, после убийства мужчина связал супругу и поместил ее в подвал. Он сорвал обои на месте следов от дроби после выстрела и с помощью шпатлевки замазал стены. Однако он не смог самостоятельно переместить тело убитого, поэтому развязал супругу и заставил ее помочь. После того как мужчина захоронил тело на участке пашни, он отвез супругу к своим родителям.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Он заключен под стражу. Теперь уголовное дело направлено в Тихорецкий городской суд для рассмотрения. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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