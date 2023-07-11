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В Ярославле снова расторгли контракт на установку заборов на Московском проспекте

В Ярославле прекращено исполнение муниципального контракта на установку ограждения на Московском проспекте. Согласно данным ЕИС «Закупки», контракт расторгнут 7 июля 2023 года.

Ограждение на Московском проспекте

Ограждение на Московском проспекте

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ограждение на Московском проспекте

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Это второе расторжение контракта на установку заборов на Московском проспекте. Как уже сообщал «Ъ-Ярославль», в декабре 2022 года заказчик работ МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в одностороннем порядке расторг соглашение с подрядчиком ООО «Яр-Васанж», но данное решение было отменено Федеральной антимонопольной службой, и в марте 2023 года контракт вновь стал действующим.

Во второй раз исполнение прекращено уже по соглашению сторон. Заказчик принял у подрядной организации фактически выполненные работы по установке ограждения на сумму в 31,57 млн руб. Данные работы уже оплачены мэрией. Обязательства в оставшейся части на сумму в 11,4 млн руб. стороны прекратили. Контракт считается расторгнутым с 7 июля 2023 года. Остается напомнить, что изначально установку ограждения на Московском проспекте должны были выполнить до 20 сентября 2022 года.

Андрей Иванов

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