Председатель СКР проконтролирует проверку ненадлежащего содержания исторического дома Клочкова в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления ведомства Кирилла Левита представить доклад о промежуточных результатах проверки ненадлежащего содержания дома Клочкова в Воронеже. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Речь идет о доме по улице Никитинской, 50, известном как «Дом Клочковых, где бывал Бунаков». Он является объектом культурного наследия. В 2020 году историческое здание было практически полностью разрушено из-за пожара. Дом находится в муниципальной собственности. Ранее муниципалитет предполагал продать здание для реставрации и последующего использования с учетом всех имеющихся для таких объектов ограничений. Однако на торги заявился лишь один участник — ООО «СКС-Лада», и процедура не состоялась. Начальная цена части дома площадью 645,5 кв.м и прилегающего к нему участка в 472 кв. м составляла 13,3 млн руб. К настоящему времени инвестор не найден.

В СКР отреагировали на сообщения в СМИ и в социальных сетях, в которых утверждается о «непринятии мер к ремонту и содержанию» дома. «В историческом здании осыпается штукатурка и кирпичная кладка, существует риск обрушения конструкций, что представляет угрозу безопасности граждан, поскольку территория надлежащим образом не огорожена»,— утверждают в ведомстве.

Дмитрий Белоусов