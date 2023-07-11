Жительницу Краснодара осудили на полгода за нападение на полицейского в парке

Ленинский районный суд Краснодара приговорил Альбину Кондакчян к шести месяцам исправительной колонии общего режима за нападение на полицейского в парке «Рождественский». Ее взяли под стражу в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

19 июля 2022 года девушка и ее друг находились в парке культуры и отдыха «Рождественский». К ним подошел наряд полиции, поскольку по внешним признакам молодые люди были в опьянении. Полицейский представился и попросил предъявить документы.

Девушка отказала и начала вести себя агрессивно. Она отломала каблук на своей туфле, и на его месте образовались четыре металлических штыря. Она отказалась пройти с полицейскими и ударила одного из них обутой на ногу туфлей с выступающими штырями в область правого бедра.

Ее действия были пресечены. Медосвидетельствование установило опьянение девушки от мефедрона и медицинских препаратов, в составе которых есть прегабалин. За это ее оштрафовали на 5 тыс. руб.

В отношении девушки также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. В судебном заседании она не признала вину и отказалась давать показания. Суд принял во внимание характер и степень общественной опасности преступления. Суд решил, что ее исправления можно достичь только за счет реального лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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