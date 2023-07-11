Монету «Рыбинск» представят в городе 5 августа

Первые памятные монеты «г. Рыбинск, Ярославская область» доставят в Рыбинск 5 августа, в День города. Об этом сообщает региональное отделение «Банка России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 11 июля Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «г. Рыбинск, Ярославская область» серии «Древние города России». Тираж монеты составляет 1 млн штук. На оборотной стороне монеты изображен Спасо-Преображенский собор Рыбинска и мост через Волгу, а также герб города.

«Монета будет представлена жителям Рыбинска на Дне города. В рамках партнерства с администрацией города по организации городского мероприятия, мы планируем также создать фотозону с увеличенной копией новой монеты»,— рассказала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Как отмечается в сообщении «Банка России», это первая монета серии, которая посвящена городу в Ярославской области.

Алла Чижова