В Татарстане на реализацию проектов в сфере культуры направят 3 млрд рублей

В этом году на реализацию проектов в области культуры в Татарстане выделят порядка 3 млрд руб. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявила глава Минкульта республики Ирада Аюпова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Свыше 1,1 млрд руб. выделят на нацпроект «Культура». В частности, 63% от суммы направят из бюджета РФ, а 37% — из регионального. Еще 1,7 млрд руб. потратят на региональный проект «Культурная среда» (686,2 млн руб. из бюджета РФ и 391, 7 млн руб. из республиканского).

«Предполагается, что в этом году 39 организаций культуры получат современное оборудование. Планируется создать, капитально отремонтировать с накопительным итогом 34 объекта культуры»,— отметила госпожа Аюпова.

"Ъ-Казань"