В Петербурге готовятся ужесточить ответственность за продажу комнат под видом квартир-студий

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект, ужесточающий ответственность продавцов недвижимости за реализацию комнат под видом квартир-студий. Как пишет «Деловой Петербург», парламентарии предлагают увеличить административные штрафы и повысить срок давности по всем таким делам.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, проблема экспонирования и продаж комнат под видом студий в многокомнатных квартирах, в частности, в старом жилом фонде, набирает обороты. Подобную недвижимость продают в основном физлица по заниженным ценам, при этом перепланировка, выполненная в них, обычно незаконна. «Студией» комнату делают за счет дополнительных перегородок и установки раковины и санузла. При этом формально они продаются как доли в квартирах, о чем покупатель часто не знает.

Законопроект предлагает увеличить размер штрафа физлиц до 50-100 тыс. рублей, 100-200 тыс. рублей для должностных лиц и 200-500 тыс. — для юридических. Срок давности следствия по таким делам предлагается увеличить с 2 месяцев до 1 года. В юридическом управлении ЗакСа дали законопроекту положительное заключение.

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