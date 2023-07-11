Под Воронежем автобус с отказавшими тормозами наехал на инспектора ДПС

Инспектор дорожно-патрульной службы пострадал в ДТП с автобусом в Семилукском районе Воронежской области 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Сотруднику ГИБДД потребовалась госпитализация, другие участники ДТП не пострадали.

По предварительным данным, 32-летний местный житель управлял автобусом «ПАЗ» (маршрут №102). У автобуса отказали тормоза. Уходя от столкновения с другим транспортом, водитель сбил инспектора ДПС, «обеспечивающего безопасность дорожного движения», а затем допустил столкновение с автомобилем Nissan.

Алина Морозова