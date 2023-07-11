В Сочи эвакуировали 600 человек с подтопленных территорий

В Сочи за дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство из них вывезли с подтопленных территорий в Сириусе. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека. Среди них и жители курорта, и туристы. Мэр отмечает, что для них созданы все условия.

В городе продолжаются подворовые обходы. Мобильные группы мэрий Сочи и Сириуса обошли почти 180 домов на подтопленных улицах. Специалисты помогают жителям собрать документы для выплат по ЧС. В поселке Мирный на улице Субтропической, 2 работает штаб, куда люди обращаются самостоятельно.

Этой ночью в Сочи было спокойно, однако до конца суток будет действовать штормовое предупреждение. Локально в горах и предгорьях осадки прогнозируют 11 июля в районе 13-15 часов. В связи с этим режим повышенной готовности сохраняется. Солнечная погода позволяет привести в порядок пляжи после шторма, однако из-за волн также продолжает действовать запрет на купание. Алексей Копайгородский отметил, что пляжи будут открываться постепенно, как только море полностью успокоится.

«Наш город переходит на обычный летний режим. Работают все основные объекты туристического показа, однако самостоятельный отдых у рек все еще может быть опасен, лучше от него пока отказаться»,— подчеркнул мэр Сочи.

В ночь с 9 на 10 июля по территории Кубани прошли сильные ливни с грозами. Самый большой удар стихия нанесла по Сочи и Сириусу. Только за час в поселке Мирном подтопило около 150 придомовых территорий и домов. 54 человека эвакуировали.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram