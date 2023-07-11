Банк России выпустил монету «Рыбинск»

11 июля Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «г. Рыбинск, Ярославская область» серии «Древние города России». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятная монета "Рыбинск"

Фото: Банк России Памятная монета "Рыбинск"

Фото: Банк России

Тираж монеты, выполненной из недрагоценных металлов, составляет 1 млн штук. На оборотной стороне монеты изображен Спасо-Преображенский собор Рыбинска и мост через Волгу, а также герб города.

«Рыбинск — старинный город на Волге. Красота его природы и архитектурных памятников привлекает тысячи туристов. Первое упоминание о расположенном на берегу Волги поселении Усть-Шексна, которое стало предшественником города, появилось в летописях в 1071 году»,— говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Монета является законным средством платежа и обязательная к приему по номиналу.

Антон Голицын