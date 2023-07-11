Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Яблоко» отказалось от выборов в Ярославскую областную думу

Партия «Яблоко» не примет участие в выборах в Ярославскую областную думу, которые пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе партии. Причины отказа от участия в выборах в «Яблоке» не пояснили.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в избирательной комиссии Ярославской области, партия не уведомляла комиссию о проведении конференции регионального отделения по выдвижению кандидатов.

Последний успех «Яблока» в Ярославской области состоялся в 2012 году, когда партия преодолела 5-процентный барьер на выборах в муниципалитет Ярославля, тогда депутатом стал адвокат Владимир Зубков. После этого в региональном отделении неоднократно менялось руководство. В 2018 году список «Яблока» был снят с выборов в Ярославскую областную думу решением суда. Председателем регионального отделения партии в настоящее время является предприниматель Валерий Дуботолков.

Конференции по выдвижению кандидатов в депутаты Ярославской областной думы уже провели 9 партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ, «Родина», «За справедливость», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России».

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...