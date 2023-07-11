«Яблоко» отказалось от выборов в Ярославскую областную думу

Партия «Яблоко» не примет участие в выборах в Ярославскую областную думу, которые пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе партии. Причины отказа от участия в выборах в «Яблоке» не пояснили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в избирательной комиссии Ярославской области, партия не уведомляла комиссию о проведении конференции регионального отделения по выдвижению кандидатов.

Последний успех «Яблока» в Ярославской области состоялся в 2012 году, когда партия преодолела 5-процентный барьер на выборах в муниципалитет Ярославля, тогда депутатом стал адвокат Владимир Зубков. После этого в региональном отделении неоднократно менялось руководство. В 2018 году список «Яблока» был снят с выборов в Ярославскую областную думу решением суда. Председателем регионального отделения партии в настоящее время является предприниматель Валерий Дуботолков.

Конференции по выдвижению кандидатов в депутаты Ярославской областной думы уже провели 9 партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ, «Родина», «За справедливость», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России».

Антон Голицын