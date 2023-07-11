Самая высокооплачиваемая вакансия в Краснодаре в июле — главный инженер в стройхолдинге

Самой высокооплачиваемой вакансией июля в Краснодаре стало место главного инженера проекта в крупнейшем строительном холдинге ЮФО. Кандидатам обещают зарплату в размере 140–170 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Второе место по зарплатам в Краснодаре занимает предложение о работе оториноларингологом в детском медцентре с зарплатой от 120 до 150 тыс. руб. Третье место досталось будущему руководителю отдела перевозок железнодорожным транспортом у торгово-логистического оператора сельскохозяйственной продукции, помогающего фермерам Запорожской области. Ему предлагают оплату от 90 до 120 тыс. руб., а также компенсацию аренды жилья и коммунальных услуг.

В топ-5 вакансий попали инженер-технолог по сварке с зарплатой от 100 тыс. руб. и инженер-технолог по сварке с техническим образованием в аграрном профиле — 75–120 тыс. руб.

«В Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге, Перми в топе зарплатных предложений июля — врачи»,— отметили в SuperJob.

Татьяна Ручкина

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