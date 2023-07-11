В Свердловской области в массовом ДТП с грузовиком пострадали четыре человека

В Свердловской области произошло массовое ДТП с участием грузовика «Купава», «Газель Бизнес» и легковушки ЗАЗ Chance, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел утром 11 июля на 225-м км трассы «Екатеринбург-Серов»

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По предварительным данным, 35-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», которой управлял 62-летний мужчина. Впоследствии в «Газель» въехала едущая за ней легковушка.

В ДТП пострадали водитель грузовика, которого с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Нижнетуринскую больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель и пассажир ЗАЗ, а также водитель «Газели».

На участке дороги, где произошло ДТП, вводилось временное ограничение движения транспорта. Сейчас последствия аварии ликвидированы, движение восстановлено.

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