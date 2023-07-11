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Ярославский облизбирком приостановил полномочия члена комиссии

Избирательная комиссия Ярославской области приняла решение приостановить полномочия члена облизбиркома Михаила Малеева. Об этом сообщает официальный телеграм-канал комиссии.

Заседание облизбиркома

Заседание облизбиркома

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Заседание облизбиркома

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Господин Малеев является постоянным членом комиссии от партии «Справедливая Россия». Его полномочия в облизбиркоме приостановлены в связи с выдвижением кандидатом в депутаты Ярославской областной думы. 10 июля избирком заверил список кандидатов от эсеров, в котором Михаил Малеев выдвинут по территориальной группе №1 и одномандатному избирательному округу №2.

Процедура выдвижения кандидатов в депутаты завершается 16 июля. Пока об участии в выборах заявили и своих кандидатов выдвинули 9 партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ, «Родина», «За справедливость», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России».

Андрей Иванов

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