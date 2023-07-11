Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 21,2%

В пером полугодии 2023 года в морских портах Азово-Черноморского бассейна грузооборот составил 151,2 млн т грузов, что на 21,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Перевалка сухих грузов в Азовских и Черноморских портах выросла на 33,1% — до 71,8 млн т, наливные грузы прибавили 12,1%, достигнув объема в 79,4 млн т.

Общий грузооборот российских морских портов с января по июнь 2023 года вырос на 10,5% относительно первого полугодия 2022 года, составив 453,3 млн т. Перевалка сухих грузов увеличилась на 18,2% — до 224,7 млн т. Перевалка наливных грузов увеличилась на 3,9%, составив 228,6 млн т.

Анастасия Назарова