Пассажиропоток в Пулково в июне вырос на 15%

За период с 1 по 30 июня петербургский аэропорт Пулково обслужил 2,1 млн человек — на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По итогам месяца, авиагавань стала второй в России по общему объему перевозок после московского аэропорта Шереметьево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», на внутренних рейсах в июне было обслужено на 8% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями стали: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара, Минеральные Воды и Мурманск.

На международных рейсах рост пассажиропотока составил 71% к прошлому году. Наиболее востребованными зарубежными направлениями в июне стали: Анталья, Стамбул, Минск, Ереван, Дубай, Ташкент, Душанбе, Баку, Ош и Самарканд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Пулково запустили два новых рейса в Калининград и увеличили число вылетов в Стамбул.

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