Под Тюменью мотоциклист сбил беременную женщину и семилетнего ребенка

На дачном тракте под Тюменью мотоциклист сбил 37-летнюю женщину и ее семилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе УГИДД по Тюменской области. Инцидент произошел вечером 10 июля на 11-м км Салаирского тракта.

По предварительной информации, родители с ребенком, которые ехали на дачу, захотели зайти в магазин. Когда они начали переходить дорогу вне пешеходного перехода их сбил водитель мотоцикла Suzuki.

В результате ДТП пострадали женщина с сыном и мотоциклист. В ГИБДД уточнили, что у него нет прав на управление мотоциклом.

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