Худрук театра «У Моста» рассчитывает, что учреждение перейдет в ведение краевого минкульта

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов подтвердил свои планы перевести театр из ведения мэрии в подчинение региональному министерству культуры. «Я думаю, что это было бы лучше,— заявил господин Федотов в интервью порталу «РБК-Пермь».— Мы всего однажды получили деньги на ремонт крыши, это было 20 лет назад. Недавно только получили 1 млн руб. на какие-то мелкие расходы, текущий ремонт. Другие театры Перми получают по 100–200 млн руб. в год на ремонт. А мы, поскольку сами зарабатываем, сами и тратим эти деньги на ремонт. Видимо, считают, что так и должно быть. Все-таки мы хотим перейти в краевое ведение, где были 12 лет назад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Хомутов, Коммерсантъ Фото: Александр Хомутов, Коммерсантъ

В середине июня господин Федотов написал письмо губернатору Дмитрию Махонину, в котором попросил перевести учреждение из ведения администрации Перми в подчинение министерства культуры Пермского края. В беседе с «РБК-Пермь» господин Федотов пояснил, что на это было четыре причины. Во-первых, он напомнил, что до 2009 года театр был в краевом подчинении и в ведение муниципалитета был переведен против желания коллектива учреждения. Вторая причина — статус краевого учреждения выше муниципального. В-третьих, худрук «У Моста» подчеркнул, что на гастролях театр представляет весь Пермский край. В-четвертых, финансирование краевого театра выше муниципального. Сергей Федотов добавил, что театр не получал финансирования на ремонт в статусе муниципального учреждения и все делал за собственные средства.

Театр «У Моста» был основан Сергеем Федотовым в 1988 году. По информации на сайте учреждения, в статусе городского оно находится с 1992 года. Согласно опубликованной театром отчетности, в 2022 году в нем было сыграно по муниципальному заданию 372 спектакля. На эти цели учреждению из бюджета Перми было выделено 61,4 млн руб., еще 291 тыс. руб. театру предоставили на содержание муниципального имущества и уплату налогов. Информации о доходах театра в документах нет, в Kartoteka.ru финансовые показатели МБУК не раскрываются.