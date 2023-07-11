Башкирия потратит до 1,4 млн рублей на обслуживание пассажиров в VIP-залах аэропорта

Управление делами главы Башкирии ищет исполнителя услуг до конца года по обслуживанию пассажиров в VIP-залах международного аэропорта «Уфа», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,4 млн руб. Итоги аукциона подведут 18 июля. Услугу профинансирует бюджет республики.

Согласно аукционной документации, пассажиров разместят в кондиционированных залах ожидания с организованными зонами прилета и вылета. Там установят системы телевещания, обеспечат беспроводной доступ в интернет, выделят отдельную зону для организации пресс-подхода.

Венера Хисамова

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