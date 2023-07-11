Росприроднадзор не смог взыскать с уфимской компании 13 млн рублей ущерба

Арбитражный суд Башкирии при повторном рассмотрении отказался удовлетворить иск республиканского Росприроднадзора, просившего взыскать с уфимского ООО «Транслидер» 12,9 млн руб. за нарушение природоохранного законодательства. Суд пришел к выводу, что факт причинения вреда окружающей среде ответчиком не доказан.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2020 года житель Уфы обнаружил строительный мусор в охранной зоне реки Уфы и обратился с жалобой в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Материалы были переданы в управление Росприроднадзора. Было выявлено, что в 250 м от дома №42 по улице Жукова и в 150 м от реки Уфы на почве находился мусор пятого класса опасности: бетонные плиты, битый кирпич, металлическая арматура и крепеж. На месте также обнаружили фронтальный погрузчик, принадлежащий компании «Транслидер», перемещавший строительные отходы по договору с ООО «Технология рециклинга» (занимается разборкой и сносом зданий).

Управление Росприроднадзора рассчитало размер причиненного почве вреда и направило «Транслидеру» требование об оплате суммы ущерба, которое было проигнорировано. Ведомство попыталось взыскать сумму в суде. Первая инстанция в ноябре 2021 года отказала в удовлетворении иска, апелляция оставила решение без изменения. Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Повторно изучивший материалы дела арбитражный суд Башкирии указал на то, что в предоставленных Росприроднадзором документах отсутствуют сведения об источнике загрязнения и обстоятельствах загрязнения участка, а также не представлены доказательства складирования отходов именно ответчиком. Установлено, что последний их транспортировал, отметил суд.

Наталья Балыкова

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