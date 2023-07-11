Пробка у Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 1,5 часов

В очереди со стороны Тамани находится 127 машин. Ожидание составляет около 1,5 часов, говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В полночь со стороны Краснодарского края очередь на проезд по Крымскому мосту ожидали 368 автомобилей. К 7:00 их количество сократилось до 85. Со стороны Керчи затруднений на проезд по Крымскому мосту нет.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков отметил, что в начале июля из-за пробок у Крымского моста часть туристов, направляющихся в Крым, пережидала заторы на курортах Кубани. Однако из-за пришедшей на выходных в регион непогоды количество туристов в республику увеличилось. В связи с этим 10 июля в очереди на Крымский мост стояли более 1,2 тыс. машин.

Татьяна Ручкина

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