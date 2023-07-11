Глава Удмуртии: реализация проектов по запросу жителей предполагает перетягивание средств из бюджетов других сфер

Выделение средств на определенные проекты, запрос на которые исходит от жителей Удмуртии, предполагает, что деньги придется забирать из бюджетов других сфер, в том числе и социальной. Об этом заявил Глава региона Александр Бречалов в интервью Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

По словам Александра Бречалова, ему поступает множество запросов от представителей различных объединений и местных жителей, которые просят финансирования. «Когда говорят: "власть, надо делать Генеральский дом и туалет в нем", отвечаем: "классно, но тогда улицу Кирова из списка ремонтов на этот год убираем". И другого варианта здесь нет»,— заявил глава региона.

При этом в республике есть ключевые исторические объекты, в их числе, к примеру, главный корпус Оружейного завода. Здание останется символом Ижевска, а также станет местом притяжения горожан и туристов, поэтому власти направили средства на исследование состояния и разработку концепции. Сейчас также возникла потребность найти средства на проектно-сметную документацию.

«На восстановление шпиля и консервацию объекта, чтобы он дальше не разваливался, мы в этом году планируем финансирование. Надеюсь, что в течение месяца-двух будет понятно, как мы найдем 150-170 млн руб. на эти цели»,— рассказал глава региона.

При этом, по мнению господина Бречалова, признание объекта историческим или культурным памятником осложняет возможность его реконструкции. Показательным примером, по словам главы региона, стал культурно-досуговый центр «Спартак» в Ленинском районе. На объект потратили много времени и нашли деньги на ремонт, однако после этого активные граждане добились присвоения этому зданию статуса памятника культурного наследия регионального значения. «Теперь стоимость восстановления не 83 млн руб., как планировалось, а 170 млн руб. И мы, естественно, сдвигаем этот проект на более поздние сроки, потому что еще 80 млн руб. у нас сейчас нет»,— рассказал глава региона.