Президент ОСИГ: из-за ливней на Кубани увеличился турпоток в Крым

Из-за ливней и закрытия на побережье Краснодарского края пляжей поток туристов в Крым начал расти. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, на этой неделе дополнительный турпоток в республику к плановому может составить 10-15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

С 1 июля на подъездах к Крымскому мосту наблюдались многокилометровые пробки. 3 июля затор достиг 13 км. Это, по мнению Алексея Волкова, повлияло на увеличение на 5-10% турпотока в Анапу, Новороссийск, Геленджик и другие города. Так туристы пережидали заторы. 10 июля очередь превысила 1,2 тыс. машин.

«Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом»,— отметил Алексей Волков.

На минувших выходных в Краснодарском крае испортилась погода, прошли мощные ливни с грозами. В Хостинском районе Сочи и поселке Мирном Сириуса ливень повредил дороги, дома и автомобили. В пункты временного размещения с подтопленных территорий эвакуировали туристов и местных жителей. Был введен режим ЧС муниципального характера.

10 июля власти региона рекомендовали туристам воздержаться от купания в море. Штормовое предупреждение было продлено до 12 июля.

Татьяна Ручкина

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