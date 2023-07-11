В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку из-за сообщений об избиении детей в детском саду

Прокуратура Екатеринбурга проведет проверку из-за сообщений СМИ, что в одном из детских садов воспитатель ударила детей проводом от зарядного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным портала Е1.ru, инцидент произошел на Уралмаше в подготовительной группе, куда 26 июня перевели детей из соседнего садика, закрытого на ремонт. В прокуратуре добавили, что родители детей также указали на иные факты противоправных действий со стороны воспитателя в отношении несовершеннолетних.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения»,— отметили в пресс-службе.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте