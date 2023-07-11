В Солнечном до полуночи тушили пожар в бане с мансардой

Крупный пожар произошел накануне в Курортном районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании в поселке Солнечное, на Приморском шоссе, д. 385 поступила на пульт дежурного в 15:44.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, по данному адресу горела 1-этажная баня с мансардой. Площадь пожара достигала 450 кв. метров.

С огнем удалось справиться лишь к 23:37. Пожар тушили 5 единиц техники и 27 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Центральном районе города на Греческом проспекте горела 9-комнатная коммунальная квартира. Из огня спасли 10 человек и еще 30 эвакуировали.

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