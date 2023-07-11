Власти Прикамья согласовали ПЗСП застройку бывшего автопарка в Закамске

Правительство Пермского края 29 июня опубликовало постановление о смене зонирования участка бывшего автопарка по адресу: ул. Автозаводская, 5. На территории, ограниченной улицами Торговой и Автозаводской, вместо промзоны ПК-4 установят территориальную зону Ж-1, позволяющую возведение жилья. Предельная высотность строительства на ул. Автозаводской, 5, составит 17 этажей, коэффициент плотности застройки — 1,6. Освоением территории бывшего автопарка площадью 4,7 га займется ПЗСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

На месте бывшего муниципального автопарка ПЗСП возведет несколько домов переменной этажности, а также благоустроит прилегающую территорию. О планах жилой застройки участка на ул. Автозаводской, 5, стало известно минувшим летом. Ранее владельцем этой земли было ООО «Закамский автобус», которое контролировалось бизнесменами автохолдинга Олега Боровика, бывшего главы транспортного комитета Перми. В 2018 году объект продали за 43 млн руб. совладельцу юридической фирмы ООО «ЮК “Шилков и партнеры”», владельцу ресторана «Уловка-22» Арсению Грищенко. С 2020 года площадку арендовал пермский филиал ООО «Автомиг». Предыдущие собственники в 2019 году уже пытались установить на территории зону, разрешающую жилищное строительство, но комиссия по ПЗЗ им в этом отказала. ПЗСП комиссия одобрила смену зонирования этой земли в марте 2023 года.