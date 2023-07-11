Сотрудники аппарата краевой общественной палаты решили уйти вслед за бывшим председателем

Из аппарата Общественной палаты Пермского края увольняются все сотрудники, сообщил телеграмм-канал «Слуховой анализатор». Как выяснил «Ъ-Прикамье», руководитель аппарата общественной палаты Пермского края Дмитрий Попов уже покинул должность. По словам источника, знакомого с ситуацией, остальные сотрудники аппарата планируют покинуть должность вслед за руководителем. «Два человека из четырех уже забрали трудовые книжки, остальные планируют. Не сработались с новым председателем палаты», - добавил источник. Напомним, минувшей весной господин Красильников возглавил ГАУ «Дирекция межвузовского кампуса мирового уровня “Будущее Пармы”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Ширяева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Лилия Ширяева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Председатель общественной палаты Лилия Ширяева подтвердила информацию об уходе господина Попова и одного из сотрудников аппарата. «Сотрудники аппарата решили продолжить работу с председателем предыдущего созыва Палаты Дмитрием Красильниковым. Это нормальный процесс ротации команды», - прокомментировала ситуацию Лилия Ширяева. По ее словам, обсуждать кандидатуры на должность руководителя аппарата преждевременно: «Эта кандидатура будет утверждаться Советом Палаты, после чего соответствующее решение примет Правительство Прикамья».

На сайте совещательного органа указана информация только об одном сотруднике аппарата — консультанте Владимире Шуляке. Лилия Ширяева была избрана председателем Общественной палаты в феврале этого года.