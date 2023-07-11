Потребность в работниках в Свердловской области выросла на 42%

За первые шесть месяцев 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% вакансий больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из исследования hh.ru. Эксперты отмечают, что количество активных вакансий в регионе увеличивается ежемесячно, начиная с лета 2022 года.

Сильнее всего вырос спрос на администраторов (+72%), работников страховых компаний (+70%), логистов и перевозчиков (+65%) и на рабочий персонал (+63%). Падение спроса коснулось лишь IT-специалистов (-9%) и представителей сферы безопасности (-44%).

«Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички»,— пояснила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о нехватке кадров на промышленных предприятиях. «В обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз»,— сказал губернатор.

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