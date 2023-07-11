Директору пермского театра, написавшего письмо губернатору, продлили контракт

Городские власти продлили трудовой контракт директору пермского Театра юного зрителя Артему Агееву, сообщил «Ъ-Прикамье» информированный источник. Срок трудового контракта у господина Агеева истекал 30 июня, но был продлен до октября этого года.

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Отметим, что срок трудовых полномочий Артему Агееву был продлен уже после назначения и. о. главы Перми Ольги Андриановой.

В пресс-службе администрации города подтвердили продление контракта директору ТЮЗа.

Напомним, в конце мая директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета Прикамья и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Власти региона согласились взять театр.

Продление контракта на несколько месяцев может быть связано как раз с передачей ТЮЗа в региональную собственность. По другой версии, это может быть связано с тем, что действующий директор культурного учреждения должен сдать в эксплуатацию новое здание малой сцены театра.

Работы по строительству малой сцены ТЮЗа начались в 2021 году. Для размещения сцены предлагается реконструировать Дом уездного земства на ул. Пермской, 66. Финансирует строительство малой сцены ПАО «ЛУКОЙЛ», сдать объект должны в этом году.