Главные новости за 10 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре во время пробежки застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Пули попали в спину и грудь. Стрелявшего сейчас разыскивают.

В поселке Мирном на федеральной территории Сириус всего за час подтопило около 150 придомовых территорий и домов. Также в воде частично оказались 13 улиц. Людей пришлось эвакуировать, в пунктах временного размещения к утру 10 июля находились 54 человека.

Мотоциклист сбил двух взрослых и двоих детей на пешеходном переходе в Темрюке. Погибла шестилетняя девочка. Позже также скончался ее отец.

С пятницы до воскресенья два участка улицы Чапаева будут пешеходными. Мэр Краснодара поручил продумать проведение на улице мероприятий, чтобы она приобрела статус Арбата.

Владелец холдинга «Доминант» Павел Демидов, в перечень активов которого входят сахарные заводы на Кубани занял второе место в списке Forbes по уровню доходов от дивидендов по итогам 2022 года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил глобальным потеплением интенсивные ливни на Черноморском побережье.

Число дел о жестоком обращении с животными на Кубани увеличилось в два раза, сообщили «Ъ-Кубань» в краевой полиции.

В Краснодарском крае, при въезде на Крымский мост вновь образовалась большая пробка. Утром 10 июля она насчитывала больше 1200 автомобилей.

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