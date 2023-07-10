Ford Mustang получит версию Dark Horse R

Компания Ford анонсировала новую флагманскую модификацию спорткара Mustang последнего поколение — исполнение Dark Horse R, которое станет промежуточным звеном между дорожным Dark Horse и трековым Dark Horse S и гоночным GT4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ford Mustang Dark Horse R

Фото: Ford Ford Mustang Dark Horse R

Фото: Ford

Новинка станет развитием варианта Mustang Dark Horse S, который создан специально для трек-дней и отличаются подготовкой к эксплуатации на гоночной трассек. У модификаций облегчен кузов, установлен каркас безопасности, гоночные сиденья с многоточечными ремнями, систему пожаротушения, электронику для телеметрии и другое оборудование.

Дополнительно Dark Horse R получит усиленные за счет расширенной проварки швов кузов и увеличенный в объеме топливный бак, передние и задние буксировочные крюки, спортивные замки капота, другую выхлопную систему, настраиваемые амортизаторы, модернизированные тормоза и регулируемое заднее антикрыло.

Премьера нового Ford Mustang Dark Horse R, над которым работало заводское гоночное подразделение Ford Peformance, состоится 27 июля 2023 года. Напомним, новое поколение Ford Mustang было показано в сентябре 2022 года в рамках международного автосалона в Детройте.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK