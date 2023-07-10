«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

10 июля Банк России опубликовал обзор финансовых рисков за июнь 2023 года. Регулятор де-факто признает, что в этом месяце рынком манипулировали. Спрос на валюту со стороны населения в рублях нетто был 300 млн руб. Такой объем не может влиять на курс. Но дело в том, что в июне этого года, как сообщает регулятор, экспортеры снизили продажу экспортной выручки. Как это повлияет на инвесторов? Стоит ли сейчас вкладывать деньги? И куда? Разбирался экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: На фоне ослабления рубля, как отмечает Центральный банк, кредитные организации начали одновременно покупать иностранную валюту, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. При этом крупные корпоративные клиенты начали конвертировать валютные кредиты в рублевые. Соответственно, возникает спрос на валюту, и банк закрывает свою валютную позицию, покупая большой объем иностранных денег. Доля крупного клиента в июне выросла с 10% до 40%. Получается, что три-четыре крупных клиента — топ-5, как говорят в ЦБ, делали всю погоду на рынке. Крупнейшие банки разгоняли ситуацию на валютном рынке. И ЦБ объясняет, что все дело в торговом балансе.

Риск финансовой стабильности представляли операции именно крупных организаций. Как только регулятор опубликовал этот обзор, рубль сразу пошел в обратную сторону и опустился до 90,4 руб. за доллар. Будем надеяться, что в июле такой ситуации не сложится, а вторая половина года всегда связана с сезонным приходом большого количества экспортной выручки, плюс цены на нефть идут вверх. И здесь июньских эксцессов наш регулятор больше не допустит.

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