Туроператоры не зарегистрировали массовых отмен туров на Черное море из-за ливней

Российские туроператоры не зарегистрировали массовых отказов от поездок на Черное море и заявлений о переселении в связи с массовыми ливнями и подтоплениями на побережье. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туроператоров (РСТ).

В Сочи курортная инфраструктура, по данным Союза, работает без перебоев. Гостиницы и отели оснащены собственными генераторами. В Анапе из-за ливней оказались подтоплены несколько улиц, однако к настоящему времени вода сошла. Погода нормализовалась.

«В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах»,— говорится в сообщении.

В минувшие выходные в Краснодарском крае прошли сильные ливни. От подтоплений пострадали Краснодар, Сочи и несколько районов Кубани. Неблагоприятный прогноз по осадкам сохранится до 12 июля.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram