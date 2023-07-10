В Ярославской области ликвидировали дом-интернат

В Ярославской области ликвидировано ГБУ социального обслуживания «Шишкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Постановление регионального правительства об этом вышло 7 июля.

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Дом-интернат располагался в Угличском районе. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в марте сотрудники госучреждения обратились к региональным властям с обращением не закрывать интернат, но уже тогда в департаменте труда и социальной поддержки населения пояснили, что здание госучреждения 1853 года постройки не соответствует правилам пожарной безопасности.

В постановлении ярославского правительства от 7 июля указывается, что «Шишкинский дом-интернат» как юрлицо должен быть ликвидирован до 29 декабря 2023 года. Документы госучреждения будут сданы в архив, а департаменту имущественных и земельных отношений поручено внести изменения в реестр имущества, находящегося в областной собственности.

Андрей Иванов