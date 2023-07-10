Aston Martin анонсировал новый спорткар

Компания Aston Martin анонсировала новый спорткар — модель ограниченного тиража по случаю 110-летия бренда.

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Никакой информации о новинке нет, но по единственному тизеру можно судить, что автомобиль получит механическую коробку передач. На это указывают характерный селектор трансмиссии и три педали, а также слоган «Мы не просто переключаем передачи. Мы меняем умы».

Британский автопроизводитель описал грядущую премьеру как «Незамутненный. Чистый. Нефильтрованный», что может указывать на трековый вариант одной из существующих моделей или отдельный суперкар, лишенный современных систем помощи водителю и элементов комфорта.

Премьера нового спорткара Aston Martin состоится 11 июля 2023 года. Напомним, последней на сегодняшний день новинкой марки стало показанное в мае купе Aston Martin DB12.

Максим Вершинин

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