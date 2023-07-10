В Сочи мужчина пропал без вести во время потопа

Сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски мужчины, пропавшего без вести во время наводнения 9 июля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Из неофициального источника «Ъ-Кубань» известно, что пропавший сочинец является сотрудником МУП «Водоканал». Накануне вечером мужчина не вышел на работу. Его автомобиль ВАЗ-2107 нашли утопленным под мостом, ключи в замке зажигания отсутствовали.

По данным Kub Mash, речь идет о 68-летнем охраннике водоканала Вячеславе Сеферяне.

Ливни накрыли Краснодарский край ночью 8 июля, в регионе действует штормовое предупреждение. В Сочи за несколько часов выпало около 80 мм осадков, дождевая вода повредила дороги, подтопила дома и смывала припаркованные автомобили. В Хостинском районе Сочи введен локальный режим ЧС.