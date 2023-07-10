Ярославское правительство выделило деньги на борьбу с птичьем гриппом

Правительство Ярославской области выделило из резервного фонда более 3,5 млн руб. на оплату расходов по ликвидации очага птичьего гриппа. Постановление правительства вышло 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветпост возле птицефабрики

Фото: Прокуратура Ярославской области Ветпост возле птицефабрики

Фото: Прокуратура Ярославской области

Основным получателем средств выступает департамент ветеринарии Ярославской области. Более 3 млн будут направлено на оплату мероприятий на ликвидацию очага птичьего гриппа на территории ООО «Птицефабрика «Романовская» в Тутаевском районе, где, как сообщал «Ъ-Ярославль», пришлось умертвить почти миллион голов кур.

Еще 395 тыс. руб. выделено ГБУ «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» для оплаты расходов на приобретение диагностикумов для лабораторных исследований. Всего 125,4 тыс. руб. возмещения будут выплачены собственникам изъятой и уничтоженной птицы в личных подсобных хозяйствах в районе, граничащем с очагом птичьего гриппа.

Андрей Иванов