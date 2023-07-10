В Крымске в 2024 году начнут строить мост через реку Адагум

Мостовой переход через реку Адагум, соединяющий улицы Коммунистическую и Космонавтов в Крымске, начнут строить в следующем году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время приема граждан по поручению президента РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

К главе региона обратилась жительница Крымска Анна Пердофориди, которая сообщила, что старый мост был разрушен во время паводка, теперь вся автомобильная нагрузка приходится на основной мост, в результате образуются заторы.

«Крымск развивается и растет. Качество жизни в городе должно соответствовать… Новый мост станет частью транспортной инфраструктуры»,— отметил губернатор.

По данным первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова, в августе завершится проектирование моста. Строительство будет проходить в рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Открыть новый мост планируют в 2025 году.

Наталья Решетняк

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