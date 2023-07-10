Госавтоинспекция: мотоциклист, сбивший пешеходов в Темрюке, был пьян

Водитель мотоцикла Honda, сбивший группу людей на пешеходном переходе в Темрюке, в результате чего погибла шестилетняя девочка и ее 46-летний отец, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

По данным правоохранительных органов, авария произошла днем 10 июля. В группу людей, переходивших дорогу в районе улицы Розы Люксембург, въехал мотоцикл под управлением 36-летнего мужчины. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Шестилетняя девочка скончалась на месте, ее отца, водителя мотоцикла и восьмилетнего ребенка доставили в больницу с травмами.

Позднее отец погибшей девочки умер от травм в медучреждении.

Анастасия Донскова

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