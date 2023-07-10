Вильфанд объяснил ливни в Сочи глобальным потеплением

Интенсивные ливни на Черноморском побережье России, включая Сочи, связаны с глобальным потеплением. Такую версию озвучил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По его данным, третий сезон на юге России складывается нестандартная ситуация: с одной стороны преобладает циклоническая деятельность, с другой — с июня в Краснодарском крае фиксируют хорошо выраженные фронтальные разделы, которые связаны с тем, что холодные воздушные массы перемещаются с севера, а с юга (к примеру, из Турции) поступает очень теплый воздух, порой тропический.

«Различие двух воздушных масс с разными физическими свойствами, прежде всего с разным температурным режимом, приводит к обострению фронтальных разделов… Облака растут очень высоко… Это является главным условием формирования интенсивнейших осадков. Они выпадают в виде ливней»,— заключил ученый.

На протяжении последних двух суток на территории Сочи идут проливные дожди, которые приводят к подтоплениям. Ливни подтапливают и другие города Кубани, включая Краснодар. Региональное управление МЧС продлило действие штормового предупреждения до 12 июля. Жителей нескольких районов Краснодарского края предупредили о риске выхода рек из берегов.

Наталья Решетняк

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