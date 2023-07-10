Кубань вошла в топ-3 в РФ по объему просроченной задолженности по кредитам

Краснодарский край занял третье место в РФ по уровню просроченной задолженности по розничным кредитам. Об этом сообщила пресс-служба коллекторского агентства «Долговой консультант».

В общей сложности в январе-мае текущего года жители Кубани не оплатили вовремя платежи по розничным займам на общую сумму 50 млрд руб. Доля края в общем объеме задолженности по РФ составляет 5%. На первом месте Москва (10%, 107 млрд руб.), на втором — Московская область (8%, 84 млрд руб.).

«Несмотря на тот факт, что на ситуацию с задолженностью по розничным кредитам в стране влияет множество факторов, например, сезонность, ужесточение кредитной политики банков, рост ставок по кредитам, динамика наблюдается устойчивая – совокупная задолженность растет и будет расти дальше. Мы сохраняем наш прогноз в 200 млрд новых проблемных долгов по итогам года или +20%»,— отметил генеральный директор коллекторского агентства Денис Аксенов.

В целом по России розничная просроченная задолженность за указанный период составила не менее 1 трлн руб. С начала года долги россиян выросли на 6%. В Крыму показатель вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,2 млрд руб.), в Севастополе — на 12% (712 млн руб.).

Анастасия Донскова

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