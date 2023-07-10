Кубанские депутаты планируют увеличить доходную и расходную части краевого бюджета

Ключевым вопросом на сессии Законодательного собрания Краснодарскокго края, которая пройдет 13 июля, станет рассмотрение законопроекта о внесении изменений в региональный бюджет 2023 года и ближайших двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в настоящее время основные параметры документа уточняются, но уже можно говорить об увеличении доходной и расходной частей. Причем рост доходов, по его словам, обусловлен увеличением налоговых поступлений. «Другими словами, подтверждается тот факт, что край умеет зарабатывать», - сказал господин Бурлачко.

На данный момент в проект повестки дня пленарного заседания включены порядка 30 вопросов. Так, в финансовом блоке депутаты рассмотрят инициативу о продлении действия пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельной категории налогоплательщиков. В их числе, организации, реализующие одобренные инвестпроекты, среди которых включенные в реестр стратегических, управляющие компании и резиденты индустриальных (промышленных) парков.

«В приоритетном порядке в повестку мы включили и ряд вопросов, касающихся поддержки участников СВО. В частности, законодательно закрепим за их детьми право на льготное оздоровление и отдых. Теперь они будут иметь преимущество при получении путевок в санаторно-курортные организации», - рассказал Юрий Бурлачко.

Также законодатели рассмотрят инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий – Героям Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе СВО, а также членам их семей, если участник спецоперации погиб в ходе боевых действий.

Будет рассмотрена инициатива прокурора края по внесению изменений в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае». Проект документа направлен на урегулирование вопросов помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. «Это важное совершенствование законодательства в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних», - прокомментировал Юрий Бурлачко.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы корректировки регионального выборного законодательства, а также в отношении мировой юстиции. Что касается последнего, их суть – в упразднении по одному судебному участку мировых судей в Крымском, Кущевском, Мостовском и Новопокровском районах и создании двух новых – в Прикубанском округе Краснодара, по одному в Анапе и Центральном районе Сочи. «Принятие указанных изменений приведет к стабилизации и снижению нагрузки на мировых судей региона, что положительно повлияет на защиту прав и законных интересов граждан и организаций», - комментирует спикер ЗСК.

Также в ходе сессии депутаты рассмотрят вопросы, направленные на государственное регулирование торговой деятельности в регионе, отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на Кубани.

Василий Хитрых

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