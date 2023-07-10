На Кубани страховщики начали принимать заявления жителей, пострадавших от подтоплений

Компания «Росгосстрах» начала прием заявлений от жителей Кубани, имущество которых пострадало от подтоплений, произошедших в результате продолжительных ливней. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несколько обращений уже поступили от жителей Адлерского района Сочи.

«Сейчас страховые агенты обзванивают своих клиентов из Туапсинского и других районов и из Республики Адыгея, которая тоже пострадала от непогоды, и где есть застрахованные в "Росгосстрахе" объекты»,— говорится в сообщении.

В минувшие выходные в Краснодаре из-за залповых ливней подтопило несколько улиц. Движение общественного транспорта временно ограничили. В Хостинском районе Сочи и поселке Мирном в окрестностях Сириуса из-за подтоплений ввели режим ЧС муниципального характера. Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 12 июля.

Анастасия Донскова

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