В суд направили дело о мошенничестве с квартирами в Краснодаре на 26,5 млн рублей

Жителей Воронежа и Ростова-на-Дону будут судить за мошенничество с квартирами в Краснодаре на 26,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

42-летний житель Воронежа и 46-летний житель Ростова-на-Дону находили в Краснодаре подходящие квартиры. Их собственникам они представлялись покупателями или арендаторами и получали от них копии правоустанавливающих документов.

После они выдавали себя за собственников или находили людей, внешне схожих с владельцами, которых представляли в качестве собственников недвижимости в регистрирующих органах. Они переоформляли на себя квартиры, а потом продавали их. В результате пять человек получили около 26,5 млн руб. ущерба.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Теперь оно направлено в суд. Мужчины находятся под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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