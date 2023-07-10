Улице Чапаева в Краснодаре вернут статус пешеходного Арбата

С пятницы до воскресенья два участка улицы Чапаева — от Рашпилевской до Красной и от Красной до Красноармейской — будут пешеходными. Мэр Краснодара поручил продумать проведение на улице мероприятий, чтобы она приобрела статус Арбата, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Обновленную улицу необходимо сделать пешеходной и использовать с пользой. И заранее спланировать программу активностей — мероприятия должны быть интересны, в том числе для молодежи»,— отметил Евгений Наумов.

Как рассказал его заместитель Владимир Архипов, на участках улицы завершили благоустройство и установили ограждения, чтобы нельзя было парковаться на тротуарах. Уже согласованы схемы временного ограничения движения. В ближайшее время там установят специальные дорожные знаки. Отмечается, что для автомобилистов есть альтернативные проезды по соседним улицам.

В мае 2021 года на участке от Рашпилевской до Красноармейской организовали одностороннее движение и обустроили велодорожки с бордюрами. Но позже там начали выявлять массовые нарушения правил стоянки и остановки транспорта. Кроме того, оказалось, что велодорожки после ливней регулярно затапливает.

Для решения ситуации были предложены три варианта реорганизации улицы. Мэр Краснодара Евгений Наумов предлагал вернуть улице Чапаева статус городского Арбата. В итоге там расширили тротуары и выделили парковочные места.

Татьяна Ручкина

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