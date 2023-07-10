Зарубежные СМИ: Какие темы станут главными на саммите НАТО?

Страны-участницы Североатлантического альянса собираются в Вильнюсе 11 июля, но американский лидер Джо Байден уже начал свое европейское турне. Он прилетел в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и Карлом III. Главные темы из переговоров: глобальный климат и поддержка Украины. Эти же пункты станут центральными и на самом саммите Североатлантического альянса. Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, но приглашения стать членом НАТО он не получит, пишут аналитики ведущих СМИ. Речь пойдет об «израильской модели» гарантий безопасности для Киева. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Нынешний саммит НАТО должен определить, насколько прочны отношения между самими участниками альянса. Солидарность или раздоры? Bloomberg анализирует и предлагает список из пяти пунктов, на которые нужно обратить внимание. Первое — это членство Стокгольма в НАТО. Его по-прежнему блокирует Турция. Второй вопрос — украинский. Ожидается, что лидеры НАТО выделят Киеву €500 млн, чтобы помочь стране модернизировать вооруженные силы. Также члены альянса должны подписать новое обязательство о собственной безопасности. Речь идет о расходах на оборону — не менее 2% ВВП. Но на это готовы пойти только 11 стран-участниц из 31, отмечает Bloomberg. На саммите в Вильнюсе должен решиться вопрос нового главы группы. Йенс Столтенберг согласился отработать еще один год — это уже четвертое продление его контракта. Отдельно Bloomberg выделяет отношения между США и Великобританией. Джо Байден второй раз за три месяца посещает Лондон. Это рассматривается как попытка примирения после его отказа присутствовать на коронации Карла III в мае.

Reuters пишет, что центральным элементом саммита станет выступление Байдена 12 июля. В Белом доме уже обозначили, что речь президента будет отражать позицию Америки, окруженной союзниками, которые принимают на себя вызовы — от климатического кризиса до конфликта на Украине.

При этом Вашингтон обещает Киеву не членство в НАТО, а только поддержку. Чтобы получить входной билет в альянс, Украина сначала должна закончить войну, отмечает CNN. Хотя выступление Зеленского на вильнюсском мероприятии, повысит формальный статус отношений через создание нового совета НАТО-Украина. Это позволит Киеву напрямую участвовать в широких дискуссиях.

Более конкретные предложения прозвучали от помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он раскрыл детали так называемой израильской модели гарантий для Украины. По его словам, страны Запада должны разработать договоренности по предоставлению двусторонних обязательств в сфере безопасности. Со своей стороны, Вашингтон готов предоставлять военную помощь, делиться разведданными, оказывать поддержку в киберпространстве, а также помогать материально, чтобы Украина могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию.

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