Два кубанских застройщика вошли в топ-10 по скорости строительства жилья в РФ

«Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки» и компания DOGMA заняли третье и шестое мета соответственно в рейтинге застройщиков РФ по скорости строительства. Он опубликован Единым ресурсом застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки» в среднем строит один дом за 670,9 дня. За три года компания ввела более 1,2 млн кв. м жилья. Быстрее возводят дома только татарстанский «Унистрой» (331,4 дня) и воронежская «ДСК» (532,4 дня).

Краснодарская DOGMA оказалась на шестом месте по скорости строительства — 803,2 дня. За три года компания ввела в эксплуатацию 621,4 кв. м жилья.

Всего в список вошли 24 застройщика. В основном среди них московские и петербургские компании. Также в рейтинг вошли один ставропольский и один свердловский застройщик.

Татьяна Ручкина

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