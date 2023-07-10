В Новопокровском районе будут судить женщину, убившую более 8 лет назад отца

В Новопокровском районе будут судить жительницу Красноярского края, обвиняемую в убийстве родного отца в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в 2014 году 53-летний отец женщины приехал из Краснокамска Пермского края и поселился в Новопокровском районе сначала у сестры, а позже у своей на тот момент 28-летней дочери в одном из домов на улице Льва Толстого в станице Калниболотской. Между ним и дочерью постоянно возникали конфликты на бытовой почве.

Со слов женщины, вечером 30 декабря 2014 года они снова поссорились, мужчина решил выйти из дома, чтобы прекратить конфликт. Однако женщина взяла нож и ударила отца в область спины. Мужчина скончался на месте. Женщина не сообщила о случившемся правоохранителям и закопала тело своего отца на приусадебном участке. В 2017 году она уехала в Канск Красноярского края, где проживала до момента задержания.

В октябре 2022 года об убийстве узнали правоохранители. Они установили местонахождение женщины, которая дала признательные показания. При их проверке на месте она показала место захоронения тела отца. Там были обнаружены костные останки мужчины.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. На период расследования женщина находилась под стражей, действие которой продлено на период рассмотрения дела судом. Теперь материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Татьяна Ручкина

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