Ярославского предпринимателя оштрафовали за продажу пива под чужим товарным знаком

Арбитражный суд Ярославской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за реализацию пива под чужим товарным знаком и оштрафовал его на 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В суд с заявлением о привлечении к ответственности предпринимателя обратился отдел УМВД по Кировскому району Ярославля. 9 марта полиция обнаружила, что в алкогольном магазине «Алкотека 24» на Большой Октябрьской реализуется разливное пиво под тремя товарными знаками, правообладателем которых является АО «Романовский продукт». При этом прав на использование этого товарного знака организация индивидуальному предпринимателю не передавала. На месте сотрудник полиции составил протокол об административном правонарушении и арестовал товар.

«Согласно заявлению АО "Романовский продукт" с данным предпринимателем деловых отношений не имеет и поставщиком пива в магазины данного лица не является. Как установлено судом и подтверждается материалами дела, предприниматель осуществлял реализацию продукции с использованием чужих товарных знаков. При этом реализуемая продукция не производилась фирмой, под чьим товарным знаком реализовывалась»,— говорится в тексте решения.

Суд сделал вывод о том, что индивидуальный предприниматель незаконно использовал зарегистрированный товарный знак, принадлежащий «Романовскому продукту», и решил взыскать с индивидуального предпринимателя штраф в размере 50 тыс. руб., а также уничтожить арестованную продукцию.

Алла Чижова